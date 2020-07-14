馬克龍國慶日受2記者聯訪 促戴口罩 布局綠色經濟戰略 重推青年就業 許諾不增稅 稱連選連任話題太早

法國總統馬克龍今天在簡約版慶祝國慶閱兵儀式後，按照法國傳統做法，接受媒體直播專訪。由法國國內廣播電台記者蕾阿薩拉美與法國電視一台記者吉爾布羅聯合專訪。馬克龍許諾，以疫情衝擊考驗為正面契機，將竭盡全力振興法國，從經濟，環保，社會等各方面重新布局，將法國建設得更為強大。馬克龍採訪中談及各種議題，回應所有提問。

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據本台報道，法國總統馬克龍考慮推出政令式條例，規定民眾在全境所有公共場所必須戴口罩。此舉將與比利時當局所推行要求相仿。

關於法國疫情，馬克龍說，下個月將是觀察關鍵月份，屆時將根據疫情控制情況決定是否涉及再次禁足禁封。此議題，也包括法國學校開課情況。馬克龍說，如果沒有疫情威脅，學校將進一步恢復正常，但目前，法國學校仍然遵守規定距離等基本衛生要求。馬克龍避免談及疫情威脅重新禁封可能的細節。

關於接下來經濟重振，馬克龍提出重點扶持青年就業，並推出重要的各方減免稅賦政策，幫助青年就業，並且竭盡全力避免發生社會大解僱現象。馬克龍說，法國將為年輕人提供最高為最低工資1.6倍的免賦特殊政策，還為失業的年輕人創建了30萬個融合項目和合同，還將開設20萬個資格培訓課程的名額，以便他們疫期繼續學習。

據馬克龍說，面對新冠肺炎疫情有第二波威脅說，法國已將準備就緒。他堅持說：我們擁有穩定的儲備和供應，而且我們的機制機構將儘可能地完善，更為成功應對可能的威脅。而關於冠狀病毒疫苗議題，馬克龍認為，提倡健康民族主義將是荒謬的，而且如果研製出疫苗，法國將是最早從中受益的國家。

馬克龍指出，自從疫情開始以來，除了已經投入的4600億歐元用於部門措施和對經濟的支持外，還將投資至少1000億歐元，用於法國經濟的復蘇計畫。馬克龍指法國已經計畫通過這項刺激計畫，促進生態，地方，文化和教育的復蘇。馬克龍堅信說，我們可以在十年內建立一個不同的國家。因為馬克龍提及的經濟振興計畫延及今後10年布局，包括政府大面積救助還款，法國電台記者薩拉美立即揪問有沒有政治考量。馬克龍解釋，目前所有經濟重振計畫應是長遠戰略。他並說現在就談連任計畫，實在是太早。如果有此意圖他一定會知會。

馬克龍提及促進法國高科技發展，通過法國各地接地氣的科技創新實力，利用3D技術，生產法國各地需要的綠色產品，而杜絕再向遠道進口運輸，充滿污染代價的產品。

馬克龍許諾，將不會增稅，企業與民眾都不會被加稅。馬克龍還說相信我們不會通過提高稅收來解決這樣的危機。馬克龍許諾，法國政府財政計畫均由議會表決通過。

馬克龍提及“適度的股息分配”，而關於要求僱員降低工資，馬克龍堅持說：“如果要求員工努力，股東也必須付出努力。”

據馬克龍說，儘管養老金改革在法國引起強烈抗議和示威，但他仍然希望推動退休制度改革。

關於法國政府改組後新任命，內政部長達爾曼寧受爭議，馬克龍重申尊重女權主義者的“情緒與憤怒”，但捍衛了將前行動與公共財政部長轉至內政部長的任命。馬克龍說，他不會在反對暴力侵害婦女，男女真正有效平等的鬥爭中有任何鬆懈。但同時馬克龍也重申無罪推定是重要的。