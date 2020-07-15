強姦指控爭議 法國170議員公開信捍衛內政部長無罪推定權

法國新政府任命內政部長吉拉德·達曼寧（GéraldDarmanin）引發爭議繼續延燒，此前擔任政府行動以及公共預算部長，達曼寧被指控強姦，據報道多個司法案審至此以查無此案和不追究定案。法國執政的多數黨170名議員，今天聯名寫信，公開維護達曼寧無罪推定權利。

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據法新社今天報道稱，法國執政的共和國前進黨170名國民議會議員，今天在世界報一個論壇欄目中，公開撰文為新任內政部長達曼寧辯護。達曼寧繼續受到強姦指控。 議員公開信指出，達曼寧享有無罪推定權應當不被例外。該公開信指，只要達曼寧沒有被司法定罪，他應當是受無罪推定保護。

據公開信說，新政府任命以來受到多方示威抗議，抗議聚焦司法部長和內政部長。婦女平權和抗議針對婦女暴力組織，包括MeToo在內，多次示威抗議此次任命。

公開信批評示威者過份的標語表達。因有口號說歡迎來到強姦部，強姦者應關在監獄而不是任命進入政府。還有口號改了共和國前進黨的名字，成為強姦文化前進黨。公開信指對此謾罵誣陷作法表示不恥。

法國總統馬克龍在昨天國慶節日接受媒體採訪，也談及此一議題，馬克龍說尊重抗議者因為達曼寧被任命內政部長而有的憤怒和不滿情緒，但馬克龍說任命基於無罪推定原則。馬克龍許諾他是司法的保證者。

公開信作者，即170位國民議會議員在信中稱，自2017年以來，竭力推進男女平等，推動反對針對女性暴力以及性歧視的鬥爭。根據公開信，議員們指出，為了獲得這些鬥爭的勝利，也應當保有法國是法制國家的原則。

公開信還說，無罪推定是受到憲法保護，如同男女平等原則一樣重要。公開信說，民言審判不是法律。在無罪推定遭到踐踏的國家，性暴力受害者，尤其是女性，從來沒有受到更好的保護，結果正相反。

據該公開信，任何人，無論他有什麼社會地位，只要沒有被判罪，他就有所有人應有的無罪推定權利。內政部長既沒有被法律調查，也沒有遭司法拘禁，不應當被例外剝奪無罪推定權利。該公開信呼籲，不應當用一個不公正做法q為另一個不公正作鬥爭。

公開信簽署者中有執政的共和國前進黨議員團主席樂讓德等170名議員。