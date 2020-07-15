法國議會投票通過總理卡斯泰的施政報告

法國新任總理卡斯泰國慶節第二天在議會提交了他上任後12天的一份施政報告，強調在1年半的任期中將把就業和生態增長作為政府工作的重中之重。施政報告獲得了345票贊成；177票反對；43票棄權。施政報告通過後，卡斯泰表示，眾多的信任票要求我們立即投入工作。反對派批評現政府已經失信於民。

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上任12天的新總理在議會上表示，我最大的希望是獲得信任。求同存異、團結一致將是最大的挑戰。支持主權經濟、幫助企業少裁員或不裁員、增進就業機會、提升國企效益、搞好生態轉型、維護社會福利將是下一階段工作重點。

卡斯泰在一個小時的施政演講中沒有就疫情後的1000億歐元重振方案披露更細節。他僅僅表示，總統在國慶活動接受記者專訪時強調的年青人就業和培訓是他執政的重點。而相關企業聘用年青人每年可享有4000歐元免企業稅的優惠。

談及疫情後重振經濟方案，法國總理卡斯泰表示，法國工業依賴程度已經到了不合情理的地步，為此我們將投入至少400億歐元。在城市規畫中，政府也準備投入至少200億歐元的資金，為保證房屋達到最低能源消費水平的翻修工程投入200億歐元的資金。

在300至450個住宅區從事含有綠色技能的城市規畫，讓生態增長在2021年底初見成效。另外大力發展自行車清潔交通工具也是政府生態轉型的另一個重點項目。

法國民調機構Harris Interactive負責人讓-達尼埃爾-雷威表示，新上任的總理卡斯泰的公眾形象和總統馬克龍高高在上的感覺是相反的。他給人的印象是一位平易近人，腳踏實地的新總理。

在野黨批評新政府失去了已經信任。法國共和黨負責人阿巴德表示，新政府推行的治國方針太右了。社會黨負責人拉伯特女士表示，疫情後本應提出一個應急方案，15日的施政報告絲毫沒有急迫感。

法國不屈服法蘭西領軍人梅朗松表示，下一屆政府是無法挽回執政三年來的失敗。共產黨領袖沙塞涅表示，重振經濟方案非常謹小慎微。

而新上任的總理卡斯泰則坦然地表示，探討需要不同的看法，我喜歡和多數人共商大計，這比和單一的想法某和更要好一些。