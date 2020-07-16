巴黎夏季沙灘節將於周六開幕 嘗試“水上影城”

2020年巴黎夏季沙灘節這個周六正式拉開帷幕，舉辦時段為7月18日-8月30日。為了更好地做好防疫工作，巴黎人曾鍾愛的人工沙灘將消失，擔心人多聚集在一起。但乘涼的陽傘、躺椅等設備都將是齊全的，但疫情迫使，躺椅墊子就免了。巴黎連任市長伊達爾戈將在18日參加開幕式。主辦者希望大家佩戴口罩，但不是硬性要求。巴黎市政給大家備足了免洗消毒液。今年的亮點是海上影城。“首映式”將是2018年的喜劇《大浴場》。

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2020年沙灘節保留了很多往年的文化、體育休閑活動。還是疫情迫使組織者經常消毒器械。例如，地滾球和孩子們喜愛的小型鋼索飛行活動，在每個人使用完畢之後將進行徹底消毒。

巴黎市政體育項目主管皮埃爾-拉巴單(Pierre“ Rabadan)16日對媒體表示，給遊客和巴黎人準備的文化和體育項目有50個種類。巴黎市政文化助理克里斯多夫-吉拉爾(Christophe Girard)對記者表示，受疫情的衝擊，文藝界可以說是萎靡不振。為此市政府投放了1千5百萬歐元，支撐文化活動。今年的巴黎沙灘還會給小朋友和大人提供聽音樂、學繪畫、朗誦詩歌的小型少年宮。。

2020年巴黎沙灘節的亮點是“水上影城”(Cinéma sur l’eau)。18日“開幕式”當晚將上映法國喜劇“大浴場“( Le grand bain 2018)。

觀眾將在河上的小船里觀賞電影，每艘船可以容納2-4-6 個人，共開放38 輛船隻，供巴黎民眾免費登船看電影。每艘船上可以是一家人也可以是湊在一起的親朋好友。

“水上影城”網上預約截止到7月15日。但約不上的觀眾也不要泄氣。因為河對面將會設置約150張躺椅，提供無法上船的民眾一起感受水上電影的效果。

最後要提醒大家的是，如果想前往巴黎沙灘路餐的遊客或巴黎人，不要忘了預備一些一次性使用的餐具和紙巾。

在巴黎沙灘上，市政府將設有兩個衛生所。必要時可以進行新型冠狀病毒快速檢測。