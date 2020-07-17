新冠病毒：法國總理否認法國衛生狀況“嚴重”

法國總理卡斯泰（Jean Castex）周五在接受法國電視二台20點新聞節目的採訪時，否認法國目前的新冠病毒衛生狀況是“嚴重”的，不過，他呼籲法國人要“提高警惕”。

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幾天以來，在法國的多個地區，新冠患者的感染率都在升高，尤其是在位於法國西北部的布列塔尼地區，新冠患者的感染率周四上升到了2.62，在這一背景下，法國總理就新冠疫情表示說：“我們必須保持警惕。（法國的情況）不是“嚴重的情況”，但需要我們提高警惕。”

當被問及法國是否有可能像西班牙巴塞羅那那樣，再度採取封鎖措施，法國總理就此表示說，雖然法國人毫無疑問是鬆懈了，但是，和我們在法國領土上觀察到的相比，西班牙巴塞羅那的數字是“大大惡化了”。

法國總理補充說：“我們不知道三個星期後會怎麼樣，因此我們的作用是通過更多的檢測進行預防，並對我們的同胞加強解釋。”

法國總理卡斯泰還說，唾液檢測法正在開發之中，新冠病毒檢測目前還是僅通過鼻拭子進行。

總理還說，從下周起，在封閉的公共場所，例如商店和封閉的市場，必須戴上口罩，他補充說，將頒布的相關政府令準備了“懲罰”措施，但他沒有進一步指明。

就來自國外的旅行者，法國總理希望旅行者在國外出發前就擁有相關檢測結果，必要時，才在抵達法國時進行。