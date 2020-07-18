Coronavirus-法國印度恢復部分航班

印度國際航線因Covid-19疫情停飛近四個月之後，現已部分恢復。

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據本台RFI法廣記者發自班加羅爾的消息, 包括法國 ˎ 德國和美國在內的歐美航空公司自2020年7月18日周六開始恢復與印度之間的航班，儘管目前這些國際航線，只為部分乘客服務。

印度在停飛其國際商業航班近四個月之後，航空部長現已確認與法國 ˎ 德國和美國復航。從7月18日周六起至7月31日周五，法航(Air France)兩周內將有28架次，在巴黎（Paris）至新德里(New Delhi) ˎ 孟買(Bombay)和班加羅爾(Bangalore)之間來回。除法航以外，還有美國聯合航空(United Airlines)與德國漢莎航空(Lufthansa)。英國也應該在近期恢復與印度的航班。

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這些航班是逐一談判的成果。事實上，印度航空已藉此從不同國家撤僑68萬人。法航也有撤僑專機，但現在提出了讓乘客在印度下機的要求。

這一國際航線的開放依然有限。只有持商務簽證 ˎ 外交簽證的外國人和印度的海外公民可以登機。印度航空部長還補充指出，擴大公眾乘坐飛機，還需保持謹慎。

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