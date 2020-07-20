法國封閉式公共場所今起要求民眾必戴口罩，違者罰款

為防止新冠疫情捲土重來，法國政府自7月20日起要求民眾在封閉式公共場所必須佩戴口罩，違規者罰款135歐元。

法國政府關於封閉式公共場所民眾必須佩戴口罩的政令20日起生效執行，違規者將被罰款135歐元。此項政令是為因應境內新冠病毒感染病例出現回升的局面。政府希望能藉此避免疫情再度失控，而不得不再次採取封城禁足措施。

廣告 繼續瀏覽後續

法國自5月11日起陸續j解除封城措施以來，雖然疫情沒有出現大規模反覆，但近日各地不斷出現新的感染群，引發不安。

根據衛生部長韋朗20日向法國新聞台FranceInfo的介紹，各地目前有400到500個新冠感染群，尤其是在Mayenne、布列塔尼和大東區。同時，法國急診醫生機構收到的求診電話增多，醫院急診室新冠病毒就診人數也在增多。衛生部長表示，注意到境內疫情有重新擡頭的不安跡象，但他也強調，情況還遠談不上是第二波疫情來襲。

法國總統馬克龍7月14日在國慶講話中曾表示，鑒於各地出現疫情擡頭跡象，政府考慮自8月1日起，要求民眾前往封閉式公共場所時必須佩戴口罩。但政府總理卡斯泰顯然擔心防疫延遲，決定自20日起就執行該項措施。連日來，法國政府及醫學界專家反覆呼籲民眾不要放鬆佩戴口罩和勤洗手等防疫措施。

自5月11日解封以來，法國民眾只有在乘坐公共交通時被要求必須佩戴口罩。一些商場、商店通常自行要求顧客佩戴口罩，或者只是建議佩戴。自20日起，各地商場、商店、政府辦公部門、銀行以及封閉的市場，公眾都必須佩戴口罩，違者將面對135歐元罰款。

政府發言人表示，這項措施的目的是避免不得不再一次實行全面封鎖。

根據公共衛生部門的數據，法國全國病毒感染率只略微高於1，在1,2左右浮動，也就是說，一名感染者可以將病毒傳染給1,2個人。

到目前為止，法國境內已經有超過三十萬人死於新冠病毒，是歐洲重災區之一。