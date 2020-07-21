法國財經部長：不會禁止華為在法國投資5G

法國經濟、財政與復蘇部長勒梅爾（Bruno Le Maire）7月21日受訪時表示，法國不會禁止中國電訊巨頭華為在法投資5G。

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勒梅爾在當天接受法國新聞電台（France Info）採訪時表示，法國政府將不會在境內全面禁止華為，但法方將對自身的戰略和國家安全等敏感領域加以保護。他說，“我們不會禁止華為在5G方面的投資”。他強調，“在法國不會存在在對任何運營商的歧視”。但他他重申，“我們將保護我們的國家安全利益及敏感地區”。勒梅爾還稱，他已於周一（20日）向中國有關部門重申了法方的立場。

勒梅爾的這一表態也是在重申法國國家信息系統安全局（Anssi）局長普帕德（Guillaume Poupard）日前在接受《回聲報》採訪時的表態。他指出，對華為的全面性禁止將不會在法國出現。但普帕德指出，“對於那些未採用華為設備的電信運營商來說，我們建議他們不要再去尋求（華為的設備），因此這是一點自然而然的事情。”他並介紹稱，“而對於那些已經採用華為設備的業者來說，我們提供的臨時授權期限在三到八年不等。”

法國的表態與英國形成對比。英國政府14日作出禁止在該國5G網絡中使用華為設備的決定，根據英國作出的最終決定，英國移動運營商被禁止在2020年12月31日以後購買新的華為5G設備，並且必須在2027年前從它們的網絡中移除華為的所有5G設備。