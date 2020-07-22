《回聲報》：步英國後塵法國變相棄用華為

繼英國決定禁止華為參與5G建設之後，法國當局規定不給購買華為5G設備的電信運營商續簽許可證，由此華為將在2028年前徹底出局法國網絡。跟英國直接宣布禁用華為不同，法國採取了陸陸續續非正式通知運營的方法，讓希望使用華為的運營商知難而退。法國網絡安全機構ANSSI負責人波帕爾(Guillaume Poupard)向《回聲報》記者證實，華為將視具體情況被拒絕，諾基亞和愛立信並不存在這個問題。

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路透社7月22日獨家報導，法國當局已告知計畫購買華為5G設備的電信運營商(SFR和Bouygues Telecom 布衣格電信)，一旦設備許可證到期，將無法續簽，從而有效地將把華為變相地淘汰出法國移動網絡。

法國網絡安全機構ANSSI本月表示，運營商的設備（包括華為設備）需要持有三到八年的許可證，但是，法國網絡安全機構ANSSI督促運營商不要選用華為，以免更換時遇麻煩。

目前，法國運營商必須申請數十個設備許可證，才能覆蓋全國不同地區。

消息人士稱，法國網絡安全機構ANSSI已把很多大城市的許可證政策告知了運營商，即華為設備的授權大部分是三年或五年，而愛立信或諾基亞的設備大部分都獲得了八年許可證。

消息人士補充說，法國當局在最近幾個月的非正式對話中告知運營商，此後不會續簽華為設備的許可證，但未在文件中正式說明。

消息人士稱，鑒於許可證的期限很短，這等於說，華為將在法國5G網絡中在2028年前被逐步淘汰。

一位消息人士稱，鑒於5G等新的移動技術至少需要八年才得到投資回報，所以在法國政府對許可證的限制下，電信運營商很難冒險投資華為設備。這位知情人士補充說：“給三年的許可證，就等於是（對華為）一口回絕。”

消息人士表示，法國對華為的立場與英國相似，只是“但政府的溝通方式有所不同。”並且 “華為對此無能為力。”