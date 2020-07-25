法國允許消防員和醫學生幫測新冠 彌補實驗室人手短缺

7月25日星期六發布的法國政府公文顯示，除了實驗室之外，將允許消防員，護工，醫學生等群體幫助進行新冠測試，以彌補實驗室的人手不足。

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這份公文同時宣布，上述新冠測試費用54歐元，就算病人在要求測試的時候，沒有攜帶醫生開具的測試處方，也將得到醫療保險的全額補貼。在進行測試的時候，持有國家證書的護士，護工，口腔科，助產科和藥學的醫學生，接受過搶救培訓並持證的協會急救人員，消防員等群體將有權執行新冠病毒核酸檢測的生物取樣工作。

有關口罩問題，這份公文宣布，批准向最貧困的法國公民發放免費的口罩，這涉及大約7百萬法國人，預計向他們發放口罩4千萬隻，國家將對此支付健康與醫療幫助額外團結款項。