法國南特大教堂火災：面對新證據 盧旺達志願者承認縱火

7月18日，法國南特的宗教歷史建築瑰寶-著名的聖彼得與聖保羅大教堂，在一場火災當中受到嚴重損毀，大管風琴完全毀壞。26日星期天，南特的共和國檢察官宣布，一名在大教堂當中負責保衛工作的教區志願者已經被起訴，罪名是“縱火毀壞”，他已承認，是自己在教堂里點火。

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共和國檢察官皮埃爾-塞納斯表示，這名39歲，來自盧旺達的保衛工作志願者承認，自己夜裡在大教堂當中的三處點火。此人的律師則表示，縱火者現在很後悔做出這種事，並坦言，現在說出來，好受多了。此人幾年前通過避難的途徑，進入法國，在本次火災事發地教區得到庇護，在教堂里得到收留。檢察方指出，最近，他嘗試更新簽證，正在和警察局對此進行對話溝通。但教堂方表示仍然不敢相信，這名平時非常善良，面帶笑容，但不怎麼說話的信徒，會毀壞他如此熱愛的教堂。

7月18日火災發生的當天，這名保衛工作志願者就已經因為敘述當中出現邏輯不通的問題，而接受過警方問詢調查，但他後來被釋放。但這個星期六晚間，由於巴黎中央警察局實驗室的專業工程師獲取了新的證據，此人又再一次被傳訊，共和國檢察官表示，實驗室初步結果顯示，很有可能是一起犯罪行為。如果蓄意縱火毀壞的罪名成立，此人理論上將面臨10年監禁，和15萬歐元的罰款。法國歷史保護建築首席建築師布魯內認為，保守估計，南特大教堂復原工作至少要有3年。