巴黎機場運輸量要在2024至2027年之間才能恢復到危機前的水平

巴黎機場集團周一宣布，要等到2024年，甚至要等到2027年，巴黎機場的運輸量才能恢復到新冠危機前的水平。

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巴黎機場集團直接或間接地管理着全球20多個機場，其中包括巴黎奧利機場以及巴黎戴高樂機場。

今年上半年，巴黎機場集團的凈虧損為5.43億歐元，而一年前，則是2.5億歐元的凈利潤。新冠疫情爆發後的邊界關閉，使幾乎所有飛機機隊都停止了飛行。

巴黎機場集團總裁奧古斯丁·德·羅馬特（Augustin de Romanet）在聲明中說，“這是50年來航空運輸量首次突然停下來，而且很明顯，復蘇將是非常緩慢的：巴黎機場的運輸量要等到2024年至2027年之間，才能恢復到2019年的水平。”

根據國際航空運輸協會（Iata）的估計，全球航空運輸量應在2023年恢復到危機前的水平。該協會並預計，2020年航空業的收入缺口為4190億美元。

巴黎機場集團則認為，法國國內的航空運輸量應該從2021年開始就可以恢復到2019年的水平，而申根地區的恢復將是在2021年或最遲是在2022年。但總體恢復到正常，將受到國際運輸量恢復緩慢的影響。