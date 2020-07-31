法國經濟暴跌，二季度負增長-13.8%

在冠狀病毒疫情拖累下，法國經濟第二季度暴跌，創75年來的最慘記錄-13.8%。不過，6月份法國的家庭消費出現回升，7月份出現了通脹加快跡象。

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法國國家統計與經濟研究所（INSEE）今天7月31日公布的數據顯示，今年第二季度經濟負增長13.8%，創下至少是1949年以來的最糟糕記錄。這項報告指出，自從法國統計與經濟研究所統計法國經濟數據以來，從未有過如此嚴重的經濟塌方。

不過，今天7月的法國的通脹率有加快的跡象，同比增加了0.8%。

這個統計還顯示，今年6月法國家庭消費支出比冠狀病毒危機之前要強勁， 6月份的家庭消費支出比2月高出2.3％。統計與經濟研究所的新聞稿說，“這種增長主要是由製成品的消費增加所驅動”，製成品的消費與疫情大流行和法國全國隔離之前相比增長了5.8％。

在製成品當中，居民對耐用品的支出比2月份“強勁”增長了7.3％，特別是購買新車。住房設備的消費量猛增（+ 21.6％）。糧食消費在隔離期間超過了疫情危機前的數字，與2月份相比穩定在+ 0.2％的水平。能源支出比2月份下降了-1.8％。

不過，如果攤到整個2020年第二季度計算，法國家庭商品消費是急劇下降的，在第一季度下降-6.8％之後，you下降了7.1％。