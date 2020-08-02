巴黎聖母院將清除巨型管風琴上的鉛塵

巴黎聖母院去年4月15日曾發生大火，標誌性塔尖倒塌，建築被嚴重摧毀。從8月3日起，修繕工程將重點清洗8000根沾了鉛塵的音管。這個巨型管風琴逃過了一年多前的大火，但屋頂超過300噸重的鉛融化後造成的污染，使得音管布滿了鉛塵。調試需要至少6個月的時間。

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從8月3日起，修繕隊將搭起30米高的腳手架，把音管逐個拿下來進行清洗。工程隊負責人若熱蘭(Jean-Louis Georgelin)向媒體表示，我們的任務是把管風琴恢復到火災前的狀態。讓它能夠在2024年4月復活節時再次發出渾厚的聲音。

舉世聞名的巴黎聖母院無論是宗教史上或是建築史上，都佔有一席之地。這座建築物在世界建築史上被譽為“巨大的石頭組成的交響樂”，是歐洲建築史上一個畫時代的標誌。而廳內的大管風琴也是世界管風琴非常著名的一座，共有8000根音管，音色渾厚響亮，特別適合演奏宗教音樂和大型管風琴樂曲。

巴黎聖母院第一座管風琴在1402年建造，這些管風琴的風管歷史已經超過600年，從17世紀開始，每50年進行一次大整修，並陸續加裝更新的管風琴設備，巴黎聖母院管風琴可以說擁有不同的歷史層次，機械式與電子式並陳，音色獨具。

這部管風琴由 1600 年起就有專責的管風琴師演奏，最後一次在聖母院作正式公開現場錄音是 2007 年，當時由 拉提伊Olivier Latry 即興彈奏，他是聖母院自 1985 年起至今，三位仍會演奏聖母院管風琴的琴手之一。

管風琴的聲音浩瀚，聽上去總帶些神秘感，但正是那個氛圍令聆聽者為之着迷。