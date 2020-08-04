巴黎市長欲在部分戶外地區下強制口罩令 能否施行仍未可知

8月4日星期二，巴黎市長伊達爾戈預備向巴黎警署尋求支持，把口罩令延展到部分戶外地區。

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其實早在今年春天，就有不少鎮政府已經試圖在部分戶外地區施行口罩令，但在走司法程序的時候，計畫流產。自7月31日以來，各地警署獲權批准（與否）相關口罩令。本次巴黎市長社會黨人伊達爾戈為了這一計畫可行，求助於巴黎警察總長拉勒芒。

巴黎市政府一名負責健康事務的助理表示，的確，戴口罩令人感到不適，尤其是天氣又熱，但現在疫情有擡頭趨勢，口罩是非常必要的防疫手段。因此，市政府希望口罩在戶外人群聚集區域，人與人之間很難做到保持一米間隔的地方，成為常態與義務。目前市政府正在考慮的區域包括但不僅限於：商業街，塞納河畔，公園，綠地，露天市場，巴黎人和遊客排隊聚集的地方等。這名助理還表示，很遺憾，雖然政府一直提倡人們能帶口罩則戴口罩，但效果不佳，雖然人們的確遵守公共場所室內戴口罩的政令，但在沒有規則限制的戶外，九成民眾都不戴口罩。她表示，雖然很難過，但的確我們已經進入了疫情第二波的初始階段，6月份，疫情各項指標都有所好轉，但之後重新走高，雖然緩和，但趨勢是非常明顯的。

從巴黎的數據上來看，6月25日，以連續7天當中檢測到的確診人數為參考單位，每10萬人當中確診感染人數下降到5.5人，之後，7月13日，上升到每10萬人里27人確診感染，遠遠高於法國全國平均值（每10萬人里有11.6人確診感染）。按照這個標準來衡量，巴黎是全法國疫情嚴重程度排第三位的省，僅次於圭亞那和馬約那。

雖然疫情緩慢擡頭，但暫時依舊可控。在巴黎所屬的法蘭西島大區，醫院ICU還沒有出現大量病患入院潮，但今年2-3月那種急速惡化，急速飽和的情況，不是不可能再次出現。市政府表示，為了避免被迫再次全方位限足，必須從現在開始就行動起來。

除此之外，巴黎市政府還開始大力鼓勵酒吧餐廳等場所，進行顧客電話號碼，電子郵箱，名字登記。雖然不能強制人們這麼做，但鼓勵人們留下聯繫方式，有助於在一人發現確診的情況下，通知其他同一時間就餐過的顧客，前往接受檢測。