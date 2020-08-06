黎巴嫩民眾要絞死全體政要 馬克龍籲反腐深刻變革

貝魯特周二連環大爆炸死亡人數增加到145人，受傷者超過5000人。截止到周三仍有數十人下落不明。憤怒的黎巴嫩民眾要求絞死全體政要，要求法國總統幫助他們推翻政府。馬克龍則呼籲黎巴嫩政界做出深刻改變，打擊腐敗，並對這場爆炸進行國際調查。

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這次貝魯特大爆炸引發極大民憤，黎巴嫩的網民紛紛表示，先給政府幾天時間埋葬遇難者，然後向政府全面開戰。儘管黎巴嫩政府宣布4天後會公布調查結果，釐清各方責任，但社交網絡群情激憤，眾多黎巴嫩公民要求該國政界全體下課，指控他們面對兩年來的經濟和社會危機，不僅腐敗，而且無能。據法國古典音樂台報道，更有黎巴嫩民眾打出“絞死政界全體”的口號。

當法國總統馬克龍在黎巴嫩總統奧恩（Michel Aoun）陪同下查看被炸毀的街區時，大批民眾向黎巴嫩總統喝倒彩，並要求馬克龍幫他們推翻這個政權。人群不斷向馬克龍高喊：“幫助我們！革命！”，“人民要這個政權倒台！”。

法新社說，法國馬克龍呼籲對貝魯特大爆炸進行國際調查。他還呼籲黎巴嫩政權進行深刻的改變，打擊腐敗。他還表示將建議黎巴嫩領導人推出一個“新政治公約”，並要求他們改變制度，結束分歧（…），與腐敗作鬥爭。

據法國媒體今天引述當地消息介紹，引發本次爆炸的2700多噸化學物質硝酸銨已在貝魯特港口違規滯留多年，港口當局也知道它的危險性，卻沒有人出面管理。據黎巴嫩當局說，這些化學品在一場火災中發生了爆炸。目前仍有數十人下落不明。一位法國急救人員在貝魯特港口表示仍然有可能找到生還者。馬克龍在推特上用法文和阿拉伯文寫道，“黎巴嫩並不孤單”。