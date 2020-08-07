酷暑再加新冠疫情升溫，法國9個省份被發布高溫紅色預警

法國大部分地區都正在遭遇高溫、新冠病毒、臭氧污染的三重襲擊，並被高溫壓得喘不過氣來。星期五，法國氣象局對9個省份發出高溫紅色預警。這一波熱浪至少要持續到下星期二。

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法國的這一波熱浪開始於星期四。法國氣象局星期五對9個省份發出高溫紅色預警。法國氣象局周五說，由於高溫、臭氧污染和新冠病毒疫情組合在一起，有可能會造成過高的死亡率，所以，對除了塞納河馬恩河省之外的整個大巴黎地區，以及Eure和塞納海濱省兩個省份，發出高溫紅色預警。

據悉，法國在2019年的兩次熱浪之後，現在是第三次就酷暑使用紅顏色。

除了9個省被發布紅色預警，從比利牛斯山脈到法國中部地區，再到比利時邊境，法國還有53個省份處於橙色警戒的狀態。相對來說，只有大西洋和地中海沿岸地區以及阿爾卑斯山地區沒有受到熱浪的影響。

周五，法國大部分地區的氣溫超過35°C，巴黎為37.1°C，雷恩為38.1°C，南特為39.5°C，波爾多為39.6°C。

根據法國氣象局，本次熱浪的最高溫應該不會達到2019年兩次熱浪的強度，持續的時間長度也不會超過2003年。

法國在遭遇酷暑的同時，新冠疫情也在同時升溫。法國衛生部長維蘭呼籲人們要繼續做好新冠病毒防護措施，繼續戴口罩，不能鬆懈，雖然他也承認在熱浪滾滾的情況下，戴口罩是一件很痛苦的事。維蘭說，新冠病毒被懷疑有可能會通過氣溶膠傳播，所以，要採取一切可能的方法來對抗病毒。