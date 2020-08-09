明日起巴黎戶外也要戴口罩 高溫與病毒同時擡頭需防暑防疫

鑒於疫情重新擡頭，巴黎市政府和警察局聯合發布政令，宣布從8月10日星期一開始，強制人們在首都部分戶外地帶佩戴口罩，半個月後正式進入可罰款期。

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在巴黎警察局發布的戶外口罩令詳細地圖當中，可見幾乎所有街區都有街道被標記出來，大大小小共有百餘條街，其中主要包括塞納河兩岸，各大車站，商業步行街等。政府表示，自從七月中旬以來，所有指標都顯示新冠病毒重新在法蘭西島大區變得活躍，特別是年齡在20歲到30歲之間的年輕人，感染率大增，且法蘭西島大區的感染率是2.4%，遠遠高出全國平均值1.6%；另外本周五法國單日統計到新增確診感染人數2288人，這一周總共新增感染人數9330人，法國科學委員會警告第二波疫情極有可能爆發，若不嚴格遵守防疫措施，例如口罩，社交距離，手部消毒，那麼“第二波疫情很可能從夏天就爆發”。

鑒於上述情況，警察局宣布，從8月10日星期一早上8點開始，“所有巴黎，塞納聖德尼，上塞納，馬恩河谷和瓦茲河穀人員密集流動的部分地區，都將強制人們在戶外佩戴口罩”。具體到巴黎，主要包括“遊客景點區，露天市場，商業街，塞納河岸，聖馬丁運河兩岸”這些“很難保持防疫距離的地區，或者人們容易放鬆警惕，放鬆防疫措施的地區”，口罩令的對象是年滿11歲的人。

警察局表示，從明天起，大約半個月的時間當中，將有執法人員在相關街區提醒人們戶外強制口罩令，這一時期過去之後，將會開始對不遵守規則的行人除以135歐元的罰款。截至目前，全法國至少36個省的1239個轄區已經宣布了戶外口罩令。同時法國氣象局發布了高溫預警，15個省進入紅色高溫預警，橙色高溫預警則有49個。巴黎本周末氣溫逼近40度，夜間溫度達到23度。