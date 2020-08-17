法國維族人舉行示威聲援在新疆遭迫害的家人

旅居在法國的維族人昨天周日衝破警方在新冠疫情期間禁止聚會的禁令，在巴黎著名的人權廣場舉行示威，呼籲關注被關押在新疆在教育營中的維族人的命運，呼籲國際社會加強對北京政府施壓，同往常一樣聲援西藏以及香港的組織也參與了示威活動，法國的馬格裡布穆斯林移民後代也首次參與了示威活動並且公開表示聲援。

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8月16日，數百名居住在法國的維族人，以及聲援維族人的民眾在巴黎市中心的人權廣場周圍舉行示威活動，遊行隊伍中也可以看到聲援西藏以及香港的旗幟，甚至有人高舉着台灣獨立的橫幅。

法國維吾爾協會組織此一示威活動，多名旅居法國的維族人向民眾講述了他們家人在新疆被拘押經歷，感謝在場的法國民眾的支持。

一名阿爾及利亞移民的後代向在場的維族人人表達了她作為穆斯林信徒對維族人的支持，呼籲在場的民眾提高自己的消費意識，拒絕購買與新疆強迫勞動有關聯的品牌。抗議活動現場也出現一些法國黃背心示威者，他們將維吾爾受到迫害，被強迫勞動與跨國集團以及資本家對勞動者的無限制的剝削相提並論。

此外，北京政府繼續對居住在法國的維族人進行威懾，法國維族學者，歐洲維吾爾學院主席迪麗諾爾近日在推特上披露說，從一位朋友處得知，儘管她已經獲得法國護照，成為法國公民，但是，北京繼續向她居住在新疆的家人施壓，向他們索取有關迪麗諾爾的個人信息。而她與她的家人已經失去聯繫一年多。

多名法國學者，漢學家以及人權捍衛者呼籲法國政府，法國外交部同中方就此進行交涉，要求北京停止對擁有法國護照的法國公民進行類似的威懾。