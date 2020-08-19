法國新冠新增死亡數字並未隨確診數字回升 兩城市率先宣布全城戴口罩

8月19日星期三，法國健康總局公布當日新冠疫情數據，當中顯示單日新增感染人數創五月以來最高點。

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健康總局的數據顯示，法國8月19日星期三單日記錄到新增感染者3776人，本周二是2238人；法新社表示，值得注意的是，自從五月以來，法國只有兩次日增感染超過3000人，分別是上周六和上周日。按照連續七天數字來看，這一時間單位的新增確診感染者人數是16747人。剛過去的24小時，全境醫院共新接收162名新冠患者，目前共有4806人住院，比本周二記錄到的4823人稍有回落。在這些人當中，接受搶救的病患人數為374人，比前一天的380人有所下降。死亡統計方面，自從本周二以來共有17人死於新冠病毒，疫情開始以來累計有30468人死亡，其中19957人死於醫院當中，10511人則在社會醫療機構去世。

另據健康部18日的的數據，法國連續七天進行了620335次新冠病毒測試，8月9日到15日之間的確診率為3%，呈擡頭趨勢。健康部建議公眾“為了防疫效率，應該佩戴口罩，同時遵守其他防疫規定，尤其是要勤洗手，保持社交距離，若前往病毒活躍地區度假，回家後應該接受檢測，若出現癥狀或檢測結果呈陽性，應自我隔離，同時與主治醫生取得聯繫…總而言之，需要測試-追蹤-隔離，這是減少感染的三大法寶”。

目前法國已經有越來越多的地區要求人們儘可能多地佩戴口罩。從本周五早上開始，圖盧茲將成為第一個要求全城民眾戴口罩的城市，地區政府宣布，從8月21日開始，每天早7點到次日凌晨32點，年滿11歲的人在戶外也要佩戴口罩，包括騎自行車，電動滑板車，拼車的人們；但同時承諾，“不會在明顯人員稀少的街區，給不戴口罩者開罰單”。另外，南部沿海城市尼斯政府也宣布，從本周四起，將口罩令擴大到全城，立即生效。