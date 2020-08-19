法國新冠追蹤app啟動兩個月鮮有人用 僅發現72個高危接觸者

法國政府旨在加強新冠病毒追蹤力度而開發的應用軟件Stop Covid從推上商城到現在已經過去了兩個多月，雖然下載次數不少，但真正充分利用其功能的用戶寥寥，截至目前僅向72個高危接觸者發送了預警。

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法國這款新冠追蹤軟件在今年6月2日正式進入谷歌和蘋果應用商城，用戶可以在檢測出新冠病毒陽性結果之後，通過這款軟件掃碼，生成預警，系統將把預警消息推送給通過藍牙探測到的該用戶近15天之內近距離（1米）接觸過的其他使用者。理想狀態下，這一軟件可以很好地幫助病毒高發地區的人們了解自己是否已經屬於高危接觸人群，但8月19日法國健康總局數據顯示，截至目前，這一軟件被下載過230萬次，生成了1169個二維碼，預警消息推送給了72名高危接觸者。

對此，法國健康與團結部表示，下載次數和預警消息推送接收人數形成鮮明對比，原因很有可能是人們在拿到新冠陽性報告之前並未下載軟件並開啟藍牙，因此無法追蹤到近15天內接觸過的高危人群。健康與團結部呼籲“所有法國人都下載這一軟件”。

這款軟件不僅受到信息保護敏感群體的抵制，更受到政壇反對派的詬病，法國信息安全保護中心已經屢次要求政府解決這一軟件當中存在的諸多問題；另外它與歐洲現行的大部分其他病毒追蹤軟件不兼容，後者使用的是蘋果和谷歌提供的技術支撐，而法國則是自行開發。