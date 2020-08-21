最近研究顯示，新冠病毒有可能通過空氣傳播

儘管戶外感染新冠病毒的案例仍然很少，但最近的研究顯示，新冠病毒是有可能通過空氣傳播的。

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新冠疫情在法國復燃，每天的新感染人數在快速增加。面對這一局面，數千個法國市鎮都決定，在自己轄區內的戶外公共場所，部分的或全面的強制人們戴上口罩，因為在目前的繁忙的旅遊季節，許多戶外公共場所顯得過於狹窄，以至於，即使在戶外公共場所也無法保證最起碼的社交距離。

法國越來越的市鎮使用戴口罩的辦法，一個原因是，使用口罩是遏制感染的相對廉價的保護措施，另一方面，科學界也越來越關注病毒通過空氣傳播的能力。

法國世界報周五的一篇文章指出，最近的一些研究和案例研究表明，新冠病毒存在通過空氣傳播的可能性。今年5月，《自然》雜誌發表了一項研究結果，這一研究以不同方式將健康的倉鼠暴露於感染了新冠病毒的倉鼠。在感染病毒的倉鼠的隔壁籠子中的，但沒有直接接觸的倉鼠都被這一病毒感染：這表明存在氣溶膠傳播的感染。

在7月6日發表在《臨床傳染病》雜誌上的一封公開信中，來自32個國家的239名研究人員呼籲全球衛生當局要認識到新冠病毒通過微小液沫傳播的潛力，這種微小的液沫很小，可以懸浮在空氣中數小時，到達數十米遠的地方。這組作者寫道：“我們有充分的理由相信新冠病毒的行為與流行性感冒或薩斯病毒類似，並且通過空氣中的微小液沫傳播是一種重要的傳染方式。”研究人員認為，空氣通道似乎是一些“超級傳播”事件的唯一合理的解釋。

在這封公開信發表的第二天，世界衛生組織（WHO）就新冠病毒通過空氣傳播的可能性表示：“我們需要對這種可能性持開放態度，並了解其對傳播方式的影響以及需要採取的預防措施。”

7月24日，《柳葉刀》雜誌上發表的一份文獻回顧表明，“人類會產生各種大小的傳染性氣溶膠”。根據作者的說法，新冠病毒快速的在養老院、合唱團或監獄中傳播的事實讓人聯想到結核病疫情，結核病的病原體可以通過空氣傳播。