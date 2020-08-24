法國不容忍：穆斯林少女愛上異教徒竟遭家人群毆剃光頭

法國一名來自波斯尼亞的穆斯林少女因與一名來自塞爾維亞的少男熱戀，遭到父母和親戚群毆，還被剃了光頭。此事點燃法國輿論怒火。法國內政部長宣布，一旦司法程序結束，就將那一家子押送離境。

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法國東部城市貝尚松一名來自波斯尼亞的少女跟來自塞爾維亞的少男相戀，二人想要結婚。但少女家人激烈反對。上周一，這對住在同一座樓內的情侶出逃4天後，被男方家長找回來，並將女孩送回家。沒想到，女孩的父母和叔嬸當著其他幾名孩子的面，瘋狂圍毆這名女孩。女孩的戀人當場報警，警方出面干預。但這名女孩已被打的傷痕纍纍，斷了一根肋骨，一頭長髮被強迫剃光。該女孩說，是他父親讓她叔叔在她頭髮上亂剃的。這名17歲少女已被送到一個保護中心，與家人分開。

該女孩的父母共有5名子女，在2017年從波黑來到法國申請庇護，但2019年12月走完了全部申請程序，未獲批准。女孩的叔叔一家是在2016年到達法國的，已經獲得了法國庇護身份。

群毆女孩的這家人自上周四以來受到司法監控，他們被控在一些未成年人面前暴力傷害一個未成年人。貝尚松法院定於秋天開庭審理該案。法國內政部長達爾馬寧昨天在推特宣布，一旦司法程序結束，這家人將被押解出境。他說，這些人不能留在法國。