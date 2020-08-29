環法自行車賽尼斯低調起跑 病毒威脅如影隨形

2020年環法自行車賽今天在藍色海岸尼斯起跑，雖然經歷兩個月的延後，疫情威脅讓比賽氣氛非比尋常，因為頗有今朝有酒今朝醉的架勢，沒有人能夠保證賽事能夠最終挺到巴黎香榭麗舍大道衝刺勝利結束。疫情下新的規定要求，參賽隊一經診測有兩名人士陽性確診，全隊必須退賽。開賽第一天哨前，比利時博彩隊因3人陽性而被遣送。

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今年的環法自行車比賽，頭一回因為新冠肺炎病毒疫情而面臨夭折威脅，歷史上環法賽只因為世界大戰而被停賽。今年雖然環賽躲過取消比賽命運，但病毒隨時可能讓環賽死亡。

今天第一段比賽，在推遲了兩個月後起跑，雖然仍然維持終點在尼斯海灘英國人散步海濱大道衝刺，但是，人群聚集推出很多限制，甚至遠遠不及規定允許的5000人聚集數，只有寥寥數百人受邀。

運動員面色凝重，他們之間已經不握手，不碰胳臂肘了。每天檢測病毒情況。法國教育與體育部長和體育副部長出席起跑儀式。終點時原先190個國家的媒體現場報道規模，也都取消了。

環法自行車賽沿途，第一次不鼓勵民眾路旁鼓掌加油鼓勵，嚴格叮囑觀眾戴口罩。

參加環法賽的隊伍，幾乎所有運動員都沒有表達豪情壯志，而只是說希望能夠平安堅持到巴黎終點段。根據規定，參賽隊伍，只要有兩個人遭檢測陽性，全隊就被驅離。而這兩個人硬性指標，包括運動員，後勤，醫護，炊事員，以及自行車技術維修人員等等。

除病毒威脅，運動員還預計嚴肅應對今年的賽程氣象嚴峻挑戰，經過兩個月的延後，比賽的自然條件將發生巨大變化，所有平原，山區，丘陵等地，因臨近秋天，天氣大變，包括陽光濕度，風力風向都將與選手逆向作對。

環法賽沒有修改尼斯起跑決定引發爭議，因為尼斯昨天剛被法國疫情檢測機構定性為危險疫區。接下來環賽向意大利方向騎行，路途也將經過紅色黃色多個不同疫情程度的地區。