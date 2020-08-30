法國今年經濟衰退程度或許沒有想象得嚴重

此前政府的估算得出了今年法國經濟下跌11%的結論，但隨着1000億歐元振興計畫的官方宣告日期越來越近，法國政府逐漸展露出信心，傳遞出“經濟衰退很可能沒有想象得那麼糟糕”的信號。

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法國目前仍在追蹤2020年宏觀經濟的展望並作出調整，預計近期將在此基礎之上，展開2021年金融法案的討論。受到學生返校，員工返崗的疫情防控政策出台緊迫性的擠壓，1000億歐元經濟振興計畫的官宣已經被推遲到了9月3日。這個日子越來越近，政府對今年經濟情況的信心也有所擡升。

本周，法國經濟部長勒梅爾表示，“在經濟振興措施的支持之下，法國今年的經濟衰退程度可能不會有11%這麼嚴重”。他解釋道：“雖然政府暫時還沒有對官方數字作出調整，但下跌幅度沒有預期的大，這的確是一個趨勢。當然，政府還需要繼續跟進多個指標性數字”。

法國僱主協會也傳遞出了同樣的信號：國家統計局發布的月度報告顯示，法國企業家信心指數連續第4個月回升，達到了91個點，雖然仍然比長期平均值略低，但無論是在工業，服務業，建築領域，回升的勢頭基本已經形成。

但法國國家統計局也警告稱，上述回暖勢頭與解封政策不可分割，而且由於仍然存在諸多限制，製造業的訂單仍然不盡人意，尤其是涉外訂單。這“顯示出國際行情仍然不明朗”。另外，法國企業家今年的投資意向也繼續走低，和去年同期相比，可投資額度減少了11%，這一降幅在航空領域尤其嚴重。

在此背景下，各界頗為關注即將在下周四正式出台的1000億歐元經濟振興計畫。法國政府將這一計畫上升到了“法國經濟發展新哲學”的高度，涉及“獨立，生態，團結，競爭力”四大主線。另外經濟部長還呼籲企業家儘可能多地僱傭法國本國工人，儘可能為年輕的法國人提供工作，避免讓剛剛或者即將進入就業市場的法國年輕人成為經濟衰退的犧牲者。