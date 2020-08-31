皮凱蒂《資本與意識形態》中文譯本出版受阻

法新社巴黎消息，法國經濟學家托馬斯·皮凱蒂（Thomas Piketty）拒絕刪節新書內容，《資本與意識形態》譯本很可能無法在中國順利出版。31日他對《巴黎人報》記者表示：簡而言之，中方希望刪除涉及中國，特別是對中國不平等和不透明的段落。 我拒絕了這些條件，並表示我將只接受全文翻譯，不能做任何刪減。

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皮凱蒂撰寫的《二十一世紀資本論》出版於2013年，已經以包括漢語在內的40種語言在全世界賣出了250餘萬冊，成為國際暢銷書。

皮凱蒂（ThomasPiketty）2019年秋季推出了一部巨作《資本與意識形態》該書厚逾一千二百頁，9月12日由門檻社(Seuil)出版。

在《資本與意識形態》中，皮教授將他在一千頁的《二十一世紀資本論》里剖析過的貧富不均現象放入更廣闊的語境，在經濟、社會、知識、政治和歷史等多方面加以探討，從三功能社會和古代奴隸制社會，到後殖民社會到現代的超資本主義社會，考察各種不平等社會的命運。

香港《南華早報》報導，去年出版的《資本與意識型態》（Capital et Idéologie），原本將由中信出版集團出中國版，但皮凱蒂透露，中信要求刪除書中所有中國不平等的內容，“我拒絕這些條件，因此目前看來，《資本與意識型態》不會在中國出版”。

中信集團則回應稱，很榮幸曾與皮凱提合作《21世紀資本論》一書，至於新書的版權還在洽談中。

報導指出，在中國出版書籍，審查常是先決條件，因為中共對於出版、廣播電視、網路內容均嚴格控制。皮凱提的新書內容雖非針對中國，但有數頁談及中共坐視不平等加劇的情況，也提到人民收入與財富分配的官方資料極為稀缺，還觸及中國雖實行社會主義政治體系，社會卻高度不平等。

根據皮凱蒂在書中引述的數據，在1990年代初期，中國最富有的10%人口掌握的財富總值佔全國40%至50%，貧富不均程度低於瑞典；但到了2018年，此一數據卻上升至70%，與高度貧富不均的美國等國家近似。

皮凱蒂也提到，中國高喊“中國特色社會主義”，卻沒有遺產稅制，富人將財產移交給下一代的數據也相當缺乏。

皮凱蒂在書中也寫到：“如今中國資本有三分之二都在私人手中，但令人訝異的是，那些因企業私有化與經濟自由化而受益最多的人，政府卻允許他們將所有財富留給子女，不必繳任何稅，連一點都不用。”