法國中小學開學全國緊張 病毒威脅陰影重

法國中小學近1300萬學生今天開學。經歷是否維持傳統今日開學全國爭議後，新冠病毒疫情的擔心與威脅沒有消除，開學之日如臨大敵。法國沒有採取歐洲其他國家比如德國由各地方自行決定開學與否，而是一刀切全國統一開學。這一做法也仍然引發批評。法國疫情雖然稍有下降，但昨天仍然報告有3080多人被確認感染。

廣告 繼續瀏覽後續

法國連日聚焦今天中小學開學議題。儘管官方安撫指開學準備停當，但是千頭萬緒的麻煩還是很多。法國教育部長今天早上接受採訪，指出，法國已經有早前今年6月學校複課經驗教訓，完全有信心安全保證學校開學。

今天早上，各個學校仍然採取各自稍有不同的措施，迎接學生。各個學校門口，學生依次入校，門前等候時距離均在1米以上，顯示費時小心完成開學第一關卡。疫情措施下，進校門量體溫，口罩要求一應齊全。不過，法規規定也與其他國家不同，學校里小學生可不戴口罩。初中高中以及大學預科等今天開學的學生，需要戴口罩。

至於課堂學生間距，因客觀條件不允許官方沒有統一規定。

據評論，法國今天開學，主要擔心疫情上是感染與安全問題。遇到感染怎麼辦，學校里任何時候是不是都帶口罩。老師戴口罩嗎，每天都檢測報告學校學生老師疫情情況嗎。根據法國教育部長安撫，每天報告情況，如有感染個例，立即隔離，清查源頭與接觸危險。根據染疫情況，學校與所在地地方疫情機構決定封閉或關閉程度，或是一個班級，或是一個層樓。整個一個學校關閉也不是不可能。

另一個擔心，是教育專業層面。經過長時間居家隔離，以及其間在家遠距離授課，學生教育學課水平參差不齊，如何開學後每一個班級20多，30多學生聚集一個課堂聽一個老師授課，引發憂慮。