法國前世界拳擊冠軍芒迪（Jean-Baptiste Mendy）病逝 享年57歲

法國職業拳擊手讓‧巴蒂斯特‧芒迪（Jean-Baptiste Mendy）8月31日晚在巴黎病逝。他兒子表示，從發現胰腺癌至今還不到三個月的時間，他父親不幸撒手人寰。他曾三次奪得輕量級世界冠軍。

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芒迪1963年3月16日出生於塞內加爾達喀爾（Dakar），但在巴黎長大。他不到20歲時即開始了職業訓練。1991年奪得法國冠軍；1992年開始曾6次奪得歐洲冠軍。1996-1999年，曾三次奪得冠軍。

他曾經記者表示，我的夢想是研習心理學，但讀書需要錢，沒有錢，我希望在另一個領域獲得成功。1994年墨西哥輕量級選手貢薩萊斯Miguel Angel Gonzalez對壘的時，他敗下陣來。此後，他對記者說，他雖然輸了，但這是他一生中難忘的一次比賽。

1998年在輕量級世界比賽中，芒迪擊敗了烏茲別克佼佼者納紮洛夫（Nazarov），走上他職業拳擊頂峰。

世界拳擊理事會（World Boxing Council，WBC）、世界拳擊協會（World Boxing Association，WBA）等拳擊組織向他致敬。

熟悉他的民眾紛紛在社交網上表達思念。網民們寫道，英俊的冠軍離我們而去，他的笑容、他為人的胸懷永遠活在我們心裡。