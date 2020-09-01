馬克龍二次出訪貝魯特 保持對黎巴嫩政界的施壓

在貝魯特港口大爆炸一個月後，法國總統馬克龍周二在黎巴嫩發揮重要作用，他將繼續向黎巴嫩政界施加壓力，要求他們進行真正的改革，以應對黎巴嫩民眾的憤怒。既快又要有效率，且不幹擾他國內政：這是法國總統在一個月內第二次出訪黎巴嫩，為自己設定的目標。

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法新社指出， 這次快速訪問首先具有象徵意義，就像馬克龍抵達貝魯特是宣稱的那樣，為表明黎巴嫩人“和法國人像兄弟一樣”。而本次訪問中最敏感、最期待的部分：是與黎巴嫩政屆領導人的艱難討論。為了獲得黎巴嫩民眾和國際政壇的信任，馬克龍必須迅速有效的與黎巴嫩政府方面商談出結果。為此，他在昨晚就呼籲黎巴嫩新總理阿迪布（Moustapha Adib）儘快建立一個“政府特派”小組，處理解決大爆炸引發的危機。此外，他還與前總理阿里里進行了會晤。

馬克龍對美國新聞網站Politico表示：自己知道這是一個冒險的決定。並擺明了自己唯一的底牌：其政治資本。

在昨晚（8月31日周一）探望了現年85歲，被認為是目前在世的、最著名的、阿拉伯歌壇天後菲魯茲（Fairouz）之後，馬克龍今天在貝魯特東北部的自然保護區種了一棵黎巴嫩的象徵——雪松。

此外，馬克龍今天還要出席慶祝黎巴嫩國建國百年的儀式， 1920年9月1日，法國上校亨利· 古羅（Henri Gouraud）建立了大黎巴嫩國。法國空軍飛行表演隊將參加本次紀念儀式，屆時會以拖着紅白綠三色——黎巴嫩的國旗顏色的煙，飛越貝魯特上空。

之後，馬克龍將和8月6日一樣，前往貝魯特港口，8月4日的大爆炸，導致至少188人喪生，6500人受傷，重創首都貝魯特部分街區。