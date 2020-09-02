拉烏爾遭法國傳染病學會起訴 指其違反至少9條醫學道德

地中海傳染病醫療與教研所主任迪迪埃-拉烏爾因其力推用羥氯喹治療新冠病毒，議會聽證會上嚴厲指責法國政府的疫情管理方式，而成為法國醫療界的風雲爭議人物。費加羅報9月2日報道稱，法國傳染病學會已控告拉烏爾教授，違反至少9條醫學道德。

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法國傳染病學會對拉烏爾教授的指控包括：提倡未經證實有效的治療方法，向大眾散布錯誤信息，嚴重缺乏義務的同行之誼，開展合法性不明的臨床試驗等等。這份指控書的背後是五百多名傳染病學專家，他們譴責拉烏爾教授的聲明書寫滿了6頁紙。根據流程，雙方首先將會試着和解，如果無法和解，將送交地區法院所屬的紀律委員會，類似案件的審理時間一般在10個月左右，58%的指控會不了了之，也不會有制裁。

截至目前，越來越多的醫學研究結果顯示，羥氯喹治療新冠病毒的有效性仍有待證明。這與拉烏爾教授的立場相反。法國傳染病學會認為，根據醫學道德，醫生不可以在某種藥物或者治療手段的有效性尚未明確的情況下，對其開展宣傳，或向公眾聲稱其沒有危險。學會還強調，羥氯喹治療造成的潛在危險已經由法國藥品局的報告所支撐，這份報告指出，今年1月到5月之間，因使用羥氯喹治療而出現心臟損傷的共有150例，其中7人死亡。

學會表示，拉烏爾教授的諸多非常堅定的立場，很難說沒有誤導公眾健康問題的預防，很難說沒有損害到人們的健康，很難說沒有降低法國防疫政策的可信度。另外學會指責拉烏爾教授在治療實驗當中沒有獲得道德倫理委員會的許可，並且讓孩童參與實驗。目前法國藥品安全局正在進行相關調查。