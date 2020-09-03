不僅是為了應對當下，法國的經濟啟動計畫也是為2030年的法國做準備的

法國政府周四宣布了兩年內投入1000億歐元的經濟啟動計畫，法新社表示，法國政府的這一經濟啟動計畫，雖然它的優先重點是保護就業，但它不僅僅只是為了啟動遭到新冠疫情重創的法國經濟，它也是為2030年的法國做準備的。

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法國總理卡斯泰周四在巴黎對外宣布這一雄心勃勃的歷史性規模的經濟啟動計畫時說，法國堅持住了，但是法國毫無疑問受到了削弱。

法國總理承諾，這一經濟啟動計畫應該有帶動整個經濟的效果，它將會對大多數人有着具體和可以察覺得到的影響。法國總理還說，就業是“絕對的優先重點”，目標是要讓法國在2022年回到“危機前的財富水平”。法國總理還表示，這一目標“雄心勃勃，但，是我們力所能及的。”

星期四早晨，法國總理卡斯泰在接受RTL廣播電台的採訪時說，目標是要在2021年創造16萬個工作崗位。

面對媒體，法國總理還呼籲“所有各方都要表現出責任感，以便企業能夠從年輕人開始聘用，以便勞資雙方能夠進行對話並達成協議，以便地方政府能夠和國家一起共同投資...，以便家庭也投資和消費而不是儲蓄。”

法國總理卡斯泰周四宣布的經濟啟動計畫，預計在兩年內向經濟注入1000億歐元。由於新冠疫情和春季法國的全國範圍內的居家隔離措施，預計法國經濟今年將收縮11％。