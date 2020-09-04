法國開學不到一周，已有22所學校因新冠病毒被關閉

法國教育部長布朗凱周五表示，截至當天，法國有22所學校因新冠病毒被關閉，另外，還有一百多個班級也因同一原因被關閉。法國教育部長進一步指出，法國共有6萬所學校，在被關閉的22所學校中，10所位於法國本土，另外的12所都位於留尼汪島。

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法國教育部長在接受一家法國廣播電台採訪時補充說：“顯然，每天的情況都會有所不同。”他指出，每天都有大約250個可疑的新冠案例需要處理和調查。他說，這些可疑的案例大多是“和學校以外的因素有關聯的，通常涉及那些在學年開始之前就被病毒感染了的人。”

法國教育部長還告訴法新社說，除了22個學校被關閉，還有大約120到130個班級因為新冠病毒而被關閉。他重申，“如果有超過三起新冠感染案例，就會導致學校被關閉”。

法新社的報道指出，雖然有這麼多的學校和班級被關閉，但法國教育部長仍然認為，今年開學後的第一周是“相當不錯的”。他說：“儘管人們還害怕，但所有人都返校了，這讓我感到非常高興。”

當被問及如果發生大規模學校關閉，孩子們的父母是否能夠因為需要照顧孩子而得到政府的幫助，教育部長回答說，如果“未來發生大範圍的關閉現象，會啟動相關幫助家庭的程序。”