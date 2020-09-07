東地中海峰會將首次在法國舉行

東地中海峰會10-11日將首次在法國科西嘉島阿雅克肖(Ajaccio)舉行。與會國包括法國、意大利、西班牙、葡萄牙、希臘、塞浦路斯和馬耳他7國。峰會之前，法國總統馬克龍將與希臘總理米佐塔斯基（Kyriakos Mitsotakis ）舉行會晤。會議主題包括重振歐洲經濟、氣候變化、移民和英國脫歐等議題。

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前幾天，歐洲理事會主席米歇爾就歐盟與土耳其關係和東地中海事態發展向新聞界發表聲明。聲明中說，歐盟成員國領導人將於9月24日至25日在比利時首都布魯塞爾召開土耳其問題峰會。會議商討的主要議題為針對土耳其奉行何種政策以及如何發展與土耳其的關係。

今年8月底，土耳其再次延長勘探船“奧魯奇·雷伊斯”號在東地中海對石油和天然氣的勘探，引發希臘政府指責。就土方再次延長勘探，希臘外交部指責土方無視歐洲聯盟的對話呼籲，“加劇挑釁”，“破壞地區安全和穩定”。

土耳其、希臘因東地中海海上邊界齟齬導致緊張升溫。土耳其總統埃爾多安可望在聯合國大會演說中闡述安卡拉立場並且重申其決心。《每日晨報》（Daily Sabah）報導，本月稍晚開幕的聯合國大會將首度以視訊方式進行。埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）將於22日總辯論首日發表演說。

報導指出，他將重申土耳其決心維護在東地中海的權利與利益，並且會提到希臘在區域內的挑釁舉措，強調雅典違反國際法和聯合國決議，以及土耳其支持對話解決爭端。

埃爾多安也將說明鄰國敘利亞局勢演變。在利比亞議題上，他將重申支持聯合國承認的全國團結政府（GNA）對抗東部軍閥哈夫塔爾（Khalifa Haftar），並強調支持利比亞領土完整。

他也會提到以色列在約旦河西岸和加薩走廊違反國際法、耶路撒冷地位以及西方國家日益仇外和伊斯蘭恐懼症等問題。

埃爾多安過去在聯合國大會演說中曾提到壓迫和不公不義等全球性現象，並以“世界大於5”的說法呼籲安全理事會進行改革。

“世界大於5”是埃爾多安批評安理會5個常任理事國美國、法國、英國、俄羅斯和中國時，經常使用的經典口號。支持此一倡議的聯合國成員國認為，聯合國的重大決策不應該只由5個國家決定，安理會成員則應擴大至約20個。

土耳其前外交官博茲基爾（Volkan Bozkir）6月當選新一屆聯大主席，可望於15日正式就職。