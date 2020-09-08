馬克龍指強烈譴責中國在新疆的鎮壓

法國總統馬克龍回應法國議員敦促法國總統以及當局強硬回應中國在新疆的鎮壓政策，並要求法國當局致力於將中國訴諸於國際司法，接受反人類罪的審判。該信由奧雷里安塔謝牽頭，並有30多位法國議員聯署，此信以及馬克龍的回覆公開發表，法新社說，馬克龍表示，中國的新疆壓制維吾爾少數民族做法，不能被接受。

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據法新社昨晚自巴黎報道，法國總統馬克龍回覆法國議員質詢與敦促信，證實法國以最強烈的立場譴責中國對新疆維吾爾少數民族的鎮壓，馬克龍並說，中國的做法不能被接受。

法國議會議員的質詢信，於今年7月寄發給總統。作為回應，馬克龍強調，法國當局利用了每一次與中國當局的雙邊機會，都敦促中國結束對中國西北地區新疆少數民族關入集中營的政策。

馬克龍明確指出，一直對所有關於中國新疆少數民族受到打壓，集中營大規模關押以及大規模逮捕的證詞，文件包括維吾爾文化遺產，尤其是宗教場所，遭破壞情況，人民普遍被監視，和新疆地區的鎮壓政策等等，都予以了最為嚴重的關切。

據馬克龍表示，中國所有這些措施都不能被接受，因為這與國際間人權準則相違背。因此，法國予以最為強烈譴責。

法新社說，馬克龍於9月6日的回信，由奧雷里安塔謝公佈於眾。奧雷里安塔謝原為馬克龍的共和國前進黨成員。

馬克龍在信中對奧雷里安塔謝保證，法國將繼續全力行動關注維吾爾局勢。馬克龍並解釋說，法國努力在多個國際層面，尤其是聯合國範疇，推動關注維吾爾問題。

今年7月，法國外長勒德里昂向聯合國提出建議，由聯合國人權署高級專員，前智利總統巴切萊牽頭率領獨立觀察人員前往新疆調查維吾爾狀況。

據法新社說，奧雷里安塔謝以及有數十名議員聯署的信件里，還敦促法國總統馬克龍應致力於將中國繩之於國際法庭，接受反人類罪審判。

法新社說，維吾爾人是新疆主要的民族居民，而新疆是中國西北地區廣袤土地，與阿富汗和巴基斯坦接壤。新疆多次遭到暴力襲擊，中國官方指控新疆維吾爾伊斯蘭分裂分子是罪魁禍首，並對全新疆施以高度的監控。