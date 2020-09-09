路易威登有意取消蒂芙尼Tiffany收購案

法國精品業者酩悅軒尼詩-路易威登集團（LVMH）表示，將取消規模145億美元的美國精品珠寶商蒂芙尼（Tiffany）收購案。法國政府曾基於美國擬對法國貨徵收關稅，要求延後此收購案。另據路透社9日消息，法國外長勒德里昂曾給路易威登發去一封提醒其如收購蒂芙尼所將承擔風險的信件。同一消息報道說，美國通過加征關稅報復法國對美企業徵收數字稅的做法，將加劇美法貿易糾紛。

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法國外長在信件中提醒如美方加征關稅對法奢侈品等領域會造成不小的打擊。外交部長的職責是向法國公司通報國際背景及其相關風險。法國財政部長布魯諾·勒邁爾(Bruno Le Maire)9日表示，美方是不想在數字稅上和我們達成協議。如果到今年年底美國繼續阻礙經合組織的運作，2021年初，歐洲必須準備徵收自己的數字稅。

路易威登LVMH表示，法國政府和蒂芙尼Tiffany都曾要求延後完成合併案。LVMH表示，法國政府希望評估美國對法國商品課徵關稅的衝擊。

LVMH表示，因此這宗原定11月24日完成的規模145億美元合併案將取消。

蒂芙尼Tiffany回復表示，該公司將採取法律行動要求執行這項在2019年11月簽訂的併購協議。蒂芙尼Tiffany表示，LVMH的主張在法國法律上站不住腳。

蒂芙尼Tiffany還說，LVMH甚至沒有試圖通過三個司法管轄區的反托拉斯審核。

LVMH旗下擁有75個精品品牌，包括克里斯汀·迪奧公司 （Christian Dior）、芬迪（Fendi）、紀梵希（Givenchy）、宇舶（Hublot）及泰格豪雅（TAG Heuer）。

新冠病毒疫情大流行造成全球零售銷售大幅衰退，LVMH對蒂芙尼Tiffany的收購提案金額也面臨壓力。

蒂芙尼Tiffany股價近周來在每股125美元上下，遠低於LVMH去年秋天疫情還沒爆發前同意支付的每股135美元。