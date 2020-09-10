馬克龍：土耳其不再是該地區的合作夥伴

周三晚抵達科西嘉島阿雅克肖之後，在東地中海峰會召開之前，法國總統馬克龍會晤了與會的希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）。法國總統表示，土耳其不再是該地區的合作夥伴。安卡拉回應說，法國總統言辭傲慢，助長了地區緊張局勢，有損於歐盟利益。

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馬克龍在會晤了米佐塔基斯後在記者招待會上表示，歐洲人針對埃爾多安政府態度要堅定、土耳其應需闡明其意圖。法希兩國領導人表示，歐盟對土耳其和其“帝國主義”企圖需採取堅定的態度。

法國總統表示，土耳其和利比亞2019年11月簽署的地中海東部自然資源勘探協議無視希臘的合法權益，無法令人接受。總統還表示，土耳其以此協議在塞浦路斯專屬經濟區鑽井作業，這也是無法令人接受的。

法國總統呼籲歐洲多國捍衛其在這一領域的“能源、地緣戰略利益”。 接近總統人士也認為，“歐洲主權”正處於危險之中。

土耳其外交部此後就法國總統馬克龍的聲明作出了回應。

聲明指出：“法國總統馬克龍又以舊殖民時期的心態，發表了一份試圖以傲慢、驕橫的方式教訓別國的聲明。實際上馬克龍的聲明反映出其怯懦和無助的狀態。

土耳其外交部聲明還表示，“然而在全世界為所欲為的日子已經過去。外交政策上的所有陰險計畫被我們挫敗，骯髒的遊戲被我們穿破，馬克龍懷着內心的疼痛每天都在不斷攻擊土耳其和尊敬的總統埃爾多安。”

聲明表示，馬克龍沒有資格在地中海或其它任何一個地區畫定一個國家的海上專屬經濟區內的權利。法國應該展現出和解和支持對話的態度，而不是盲目辯護單方面採取挑釁舉動，並為自己狹義的利益綁架歐盟的希臘和塞浦路斯、希臘政權。這是我們歐洲性和北約聯盟的要求。

聲明說，馬克龍以個人主義和民族主義態度煽動挑釁，且將歐洲和歐盟的巨大利益也置於風險的境地。

聲明指出：“東地中海都沒有邊界，在地區仍以殖民主義心態行動的法國，批評土耳其在地區的夥伴性質，誠意，合作與人道以及創新性的外交政策，這是完全矛盾的一個現象。我們讓由法國人民去評價日益失去民意的馬克龍所處的無助狀態。”