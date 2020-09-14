法國前總統德斯坦周一在巴黎住院

今年94歲的法國前總統德斯坦（Valéry Giscard d'Estaing）周一下午在位於巴黎15區的蓬皮杜醫院住院，這是法國媒體從德斯坦隨行人員那裡獲得的消息。

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德斯坦在1974到1981年期間是法國總統。巴黎人報周一報道說，當天德斯坦可能是因呼吸問題而進入蓬皮杜醫院的急救室的。不過，德斯坦的隨行人員沒有能夠對此給與確認。

法新社援引德斯坦身邊的另一個消息來源報道說，德斯坦上周末在他位於盧瓦河谷地區的鄉下別墅過了一個周末，然後返回巴黎。周一下午大約3點鐘的時候，急救人員來到他在巴黎的家中把他接到了醫院。德斯坦的夫人陪他到了醫院後又返回了他們的家裡。

德斯坦的兒子路易周一下午被法新社聯繫到之後說；就他父親的健康狀況，他沒有任何可以說的。德斯坦的兒子還說，他（父親）上了年紀，有時狀態不是那麼太好，如此而已，其他的，就是想象了。德斯坦的兒子還補充說，他星期天見了他父親，當時沒有問題。

德斯坦於今年2月2日過了94歲生日。他過去曾好幾次入住蓬皮杜醫院的心臟科。他1974年當選法國總統，是法國三十年大繁榮和68年5月運動後，第一位非戴高樂主義者總統。他最後一次公開露面，是去年9月30日參加另一位法國前總統希拉克的葬禮。