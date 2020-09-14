法國失業率明年第一季度將達11% 但今年GDP縮水沒預期嚴重

法蘭西銀行再次調整今年經濟預期，縮水不如預期嚴重，國內消費助經濟加速回暖；另外失業率預計在明年第一季度達到巔峰。

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９月１４日星期一，法蘭西銀行就法國今年國內生產總值再做調整，認為將縮水８.７％，目前看來情況比今年６月預期的縮水１０.３％要樂觀。

今天發布的月度調查報告中，法蘭西銀行指出，今年第三季度法國國內生產總值增幅１６％，第二季度曾經下跌１３.８％。這一強勁回暖主要得益於解封之後，國內的消費和投資力度。而經濟活動損失在今年７月達到７％之後，於８月份有所緩解，達到５％，預計今年第四季度經濟活動損失與正常時期相比，介於３.５％到４％之間。法蘭西銀行對２０２１年還做了預測，認為明年法國國內生產總值增幅將達到７.４％左右，與之前預測的６.９％相比要更加有力。而２０２２年這一數字預計將達到３％，而非此前預測的３．９％，這是因為經濟復蘇的腳步提前到了今明兩年，自然會減少後面的彌補部分。法蘭西銀行表示，法國的經濟大約可以在２０２２年第一季度重新找回新冠疫情之前的平均水平。這和今年６月的預測相比，提前了一兩個季度，和歐洲平均速度相比，屬於超前。

另外法蘭西銀行還提醒，法國失業情況將在２０２１年第一季度達到高峰，預計達到１１％；而想要回落到１０％這個門檻以下，怎麼也要等到２０２２年。今年法國預計將有超過８２萬個工作崗位被摧毀，明年的新增崗位預計只有１２萬５千個，２０２２年新增６０萬個。