法國日增新冠感染人數近8000 其他指標也繼續惡化

根據法國公共衛生局周二傍晚公布的數字，最近24小時之內，法國新增的新冠病毒感染人數為近8000例，準確的說，是7852例。比前一天多1694。

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另外，最近7天之內，住院的新冠患者總人數為2713人，和星期一的同一數字相比，增加了152人。其中的479人是住進急救室的重症患者，這個數字比前一天多了31。此外，檢測的陽性率從5.3％上升到5.4％，正在調查的感染病竈為866個，24小時之內，增加了68個感染病竈。

除此之外，24小時之內，還有37人死亡，這樣，自疫情爆發以來，法國共有30999人因新冠病毒死亡。

新冠疫情給法國的很多領域都造成了重創，

法國總理卡斯泰周二宣布，政府將拿出約3000萬歐元，“拯救”渡輪公司，其中一半將給布列塔尼渡輪公司。

法國總理在議會表示說：“我們決定，將企業在2021財政年度上交的所有的各種員工社會分攤金都返還給企業。”法國總理說，這涉及的金額將是大約3000萬歐元，其中的一半涉及布列塔尼渡輪公司。

因為疫情，布列塔尼渡輪公司不得不關閉了法國和英國之間的許多航線。今年7月和8月，該公司僅運送了20萬名乘客，而一年前為78萬。

自英國宣布實施隔離期之後，該公司9月和10月的訂單中，又有6萬5千個被取消或被推遲。