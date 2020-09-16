法國最高司法委員會澄清 菲永調查案沒有政治干預

法國司法最高委員會今天發表調查報告，指出2017年司法調查前總理，法國共和黨競選總統候選人菲永遭司法調查案，沒有偏頗失公允，也沒有行政政治干預。菲永今年6月一審輕罪法庭判刑5年其中兩年入監。菲永以及一同遭判的妻子不服，正在上訴。調查菲永案的一名檢察官指控受到隸屬於司法部的最高檢察部門催案，引發政治干預對菲永司法調查的疑問。

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據本台今天報道稱，有關菲永司法案：法國司法委員會認為對菲永司法調查既沒有不公正也沒有壓力。菲永以及他的妻子因虛報工作而於6月底被判處五年徒刑，其中兩年入監。菲永已上訴。馬克龍總統本人也因有案件是否有政治干預而訴諸於獨立的司法機構法國司法最高委員會CSM，以釐清菲永案調查的疑問。

該疑問起因於今年6月，在議會調查委員會之前，剛剛退休的法國國家金融檢察官辦公室前負責人Eliane Houlette聲稱，儘管已於2017年初決定對菲永案展開獨立調查，但是她還提到總檢察長辦公室顯示緊密叮囑，而總檢察長辦公室是司法部直接附屬的一個司法機構。據Eliane Houlette描述了總檢察長辦公室關心一應材料，而相隔僅幾天前，已經有過同類指示。在總統競選如火如荼情況下，Eliane Houlette顯然感覺像是一種壓力。

據法國司法最高委員會調查報道稱，司法部長及其內閣均未對總檢察長辦公室和國家財政檢察長辦公室施加任何壓力。而總檢察長辦公室提出的要求“基本上沒有超出通常的做法”。據CSM的報告指出，大選期間，因此案敏感重要，在“涉及重大民主利益”的情況下，監察機構對調查施以關注是沒有超出常規的做法。