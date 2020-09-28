法國反恐檢察官將通報案情調查進展

法國《查理周刊》舊址外周五發生持刀砍人事件，兩名媒體從業人員遭砍傷。案情調查有進展。法國反恐檢察官里查爾(Jean-François Ricard)9月29日14點將舉行記者會，向媒體通報案情調查進展。法新社表示，作案嫌犯隱瞞了自己的真實身份和年齡。

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綜合法新社、《世界報》28日刊出的消息，警方在查詢作案人的手機後，查找嫌犯的真實姓名。他真名為紮西爾-哈桑-邁赫姆德(Zaheer Hassan Mehmood)，真實年齡為25歲，和此前報道的18歲完全不同。詳細情況我們還需等到周二的記者會。

而法國法國對內安全總局 (DGSI)、法國全國反恐小組(PNAT)都為查找到這個名字，當然也就是不會對他有所防範。

法新社記者表示，他承認自己來自巴斯斯坦東部旁遮普省附近的一個農業村鎮。仍據法新社28日報道，旁遮普一名名為艾爾沙德-馬哈穆德(Arshad Mahmoud)的人非說是作案者的父親。

法新社：主犯“父親”對兒子的行兇表示自豪

他“父親”對法新社記者表示，他為兒子做的一切感到自豪，他兒子保衛了先知的榮譽。

上個周末，一段持續了兩分鐘的視頻在網上頻傳。在視頻上，準備作案的這名嫌犯又哭又唱。自稱名為紮西爾-哈桑-邁赫姆德(Zaheer Hassan Mehmood)。他信奉伊斯蘭教學者-伊利亞斯·卡德里 (Ilyas Qadri)的非暴力組織蘇菲派（al-Sufiyyah），蘇菲派一個伊斯蘭神秘主義派別的總稱。

從警方得知的消息顯示，他法文很差，接受調查時給他配了一個巴基斯坦國語-烏爾都語的翻譯。

警方在他逗留過的巴黎郊區塞爾吉--蓬圖瓦茲（Cergy-Pontoise）和龐坦（ Pantin）搜查出手機和電腦等私人物件，還在進一步調查。

法國總統馬克龍28日在部長會議上說：“我們國家仍然存在恐怖主義威脅”，並準備“重新評估防範措施”。