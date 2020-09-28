經歷經濟黑洞 走出疫情危機：法國政府出台2021年預算草案

法國經濟部9月28日宣布2021年預算草案，經濟部長和公共賬務部長在部長委員會就此發言，之後這一草案將在國民議會和參議院之間得到具體完善，政府預計在今年聖誕節前夕正式敲定。

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經歷了2020年的經濟黑洞，國內生產總值萎縮10%之後，法國政府預計2021年國內生產總值將增長8%，而疫情給這一預測增加了不確定性：兩名諾貝爾經濟學獎得主公開建議法國在12月重新全國封鎖大半個月，疫情多個指標性數字飆紅，所有經濟增長的預期似乎都建立在流沙之上。面對這一局面，政府敲定明年赤字約是國內生產總值的6.7%，債務則將是國內生產總值的116.2%。事實上，法國今年的債務佔國內生產總值比例將達到117.5%，而今年的赤字會是國內生產總值的10.2%。在正常時期，出現這種數字，政府必將被指控不負責任，歐盟也必將干預，但特殊時期，布魯塞爾早已從今年3月起默認首要任務是保持穩定，支持振興。

2021年預算草案還包括幾個重要數字：國內生產總值將從今年的22.23億歐元達到24.08億歐元，仍無法恢復到疫情之前的水平；此外，明年法國的公共支出佔國內生產總值比例將從今年的62.5%下降到58.3%，發放中長期借貸則將達到創新高的2600億歐元，但借貸條件對法國有利，利息將減少到371億歐元。

按照經濟振興計畫，2021年年底之前法國將拿出420億歐元（今年年底之前能拿出100億歐元），來支持工業迴流與崗位的保留和創造，以及打造綠色經濟，增強法國經濟競爭力。經濟部長勒梅爾表示這些支出將不依靠增加稅收，而是靠特殊時期的暫時經費以及歐洲團結經費，這將惠及法國未來25年的就業情況，但同時也強調，“還債要靠經濟增長，現在負債是為了投資未來，法國必須進行結構性改革，尋找還貸的方法”。他指出，雖然“法國人要學會與病毒共存，但經濟活動不能停，要繼續，哪怕是病毒仍然處於大流行的狀態”。另外他還在9月初強調，如果想實現振興計畫，法國人就得重新開始消費，“雖然人們出於對疫情的擔憂而增加儲蓄，但真正保護經濟的方式，就是為法國經濟的重啟做貢獻，那就是去消費”。