馬克龍到訪立陶宛 將會晤一位白俄羅斯反對派人士

法國總統馬克龍9月29日將和白俄羅斯反對派總統候選人季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaïa）舉行會晤。法國總統馬克龍到訪立陶宛第一天特彆強調了建立歐洲和平與俄羅斯進行對話的重要性。法國總統馬克龍在與立陶宛總統吉塔納斯·瑙塞達（Gitanas Nauseda）舉行聯合記者招待會上說：“我們的觀點是，如我們想建立歐洲大陸的持久和平，我們需要與俄羅斯合作”。

廣告 繼續瀏覽後續

季哈諾夫斯卡婭為白俄羅斯著名反對派人士、視頻網站Youtube博主謝爾蓋·季哈諾夫斯基的妻子。季哈諾夫斯基5月29日以襲警罪名被捕，競選總統之路隨之中斷，季哈諾夫斯卡婭在他被捕後宣布代夫參選。

在新一屆大選中被白俄羅斯總統盧卡申科擊敗後，反對派總統候選人維特蘭娜·季哈諾夫斯卡婭逃至立陶宛。逃至立陶宛後，她在法新社發布的一個Youtube視頻里說，“我做出了這一非常艱難的決定，沒有人以任何方式對我施壓了影響，包括我們競選團隊、我丈夫謝爾蓋。我知道，很多人會理解我，也會有很多人譴責我，並從現在起憎恨我。上帝呀......如果有人面臨我這樣的選擇，會怎樣做？”

總統馬克龍28日抵達立陶宛，隨後的將抵達愛沙尼亞。這是自法國前總統希拉克出訪波羅的海國家之後，有一位法國總統到此訪問。2001年，法國總統希拉克曾先後訪問立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞三個波羅的海國家。

周日，法國總統馬克龍在接受《星期天日報》採訪時表示，他相信白俄羅斯領導人盧卡申科是在有爭議的條件下當選的。而在這種情況下，他最終不得不接受民主的邏輯並放棄政權。