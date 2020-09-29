法國今天開始拍賣5G頻譜 4大電信商角逐

作為歐洲剩下尚未分配5G頻譜的國家之一，法國在9月29日星期二早上，由國家電子通訊與郵政管理辦公室宣布，正式開始競拍5G頻譜，10兆赫茲的11個區塊，每個起價定於7千萬歐元。在健康，環境，性價比等擔憂下，格勒諾布爾，波爾多，南特等多個法國大城市市政府都拒絕5G網絡，誠然地區政府並無權力制止5G鋪設，但勢必將對相應工作的開展速度產生反作用力。

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本次參與競價的法國4大通訊商Bouygues Telecom，Free，Orange和SRF每一家都以大約3.5億歐元的價格收到了至少擁有一個50兆赫茲區塊的保險，因此並不存在任何一家被真正排除出市場的風險。因此本次競拍，關鍵在於哪一家能拿下最多的區塊，來保障其用戶可以享受最佳服務速度。根據競拍規則，任何競拍公司都不能拿到多於5個區塊，而每一天都將進行多輪競拍，各家公司都將在不斷升高的價格和自己想擁有的區塊數量之間作出選擇。

11個區塊敲定買家之後，4家公司將進行從3.4吉赫茲到3.8吉赫茲的定位競價，不同區間將帶給運營商不同的服務優勢。各個運營商都表示，爭取在年底之前推出5G首批服務。本次敲定資源分配估計要超過一個星期。

事實上，早前Bouygues和SFR兩家運營商都要求暫緩競價，甚至認為不應競價處理。但管理辦公室仍然採納了觀察員團體的意見，認為“只有競價，才能給這一公共財產一個真正的價格，不被指控為廉價出售”。

法國本次5G頻段競價的最終結果尚不可知，但放眼歐洲，意大利和德國已經走出這一步，價格達到65億歐元的高度。雖然德國的5G潛在市場比意大利要豐厚，但總部位於法國的瑪澤審計與諮詢公司合夥人朱利安-胡為指出，雖然短期來說競價結果較高對於國家來說是有利的，但交易價格越高，最終網絡鋪設的速度就會越慢，因為運營商口袋裡已經沒有那麼多的余錢。因為法國境內目前尚無參考，所以暫時以英國為例，每家運營商在鋪設5G網絡時平均花費460億歐元。

專註電信產業的諮詢公司IDATE的主席雅克-木林也表示，現在政府也清楚地意識到，5G市場已經沒有以前看上去那麼利潤豐厚，運營商也不可能賺個盆滿缽滿，而它們還需要在建設5G網絡的同時，繼續完善4G網絡和光纖，因此電子通訊與郵政管理辦公室對本次5G頻譜區塊競價最終價格十分警惕。畢竟，“法國消費者已經出不起額外多少錢來購買5G服務了”。法國電訊聯盟主席尼古拉-傑蘭也表示，運營商拿到頻段之後，下一個大的任務就是要展現5G到底有多大的本事，來說服未來12個月內有意使用5G的潛在的350萬名法國消費者，以及對5G鋪設來說更為重要的目標群體：工業經濟體。