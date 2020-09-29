重振經濟：法國政府瞄準儲戶的3萬2千億歐元定存

根據經濟振興計畫和2021年預算草案，法國政府希望出台更多激勵措施，除了消費之外，調動這筆錢，投資法國企業重啟和轉型。

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放眼歐盟，法國和鄰居德國一樣，都是偏愛穩定的低風險儲蓄大戶；根據法蘭西銀行的數據分析，法國人儲蓄比例佔國內生產總值在2018年是13.8%，僅次於德國的18.5%，兩國均高於歐元區的平均水平12.3%。法國人的活期賬戶，定存賬戶和人壽保險當中的歐元基金等各種類別的低風險儲蓄加在一起，在2019年第一季度逼近3.29萬億歐元，5年間激增19%。

法國人最鍾情的A本定存和可持續發展與團結定存的利息早已降到0.5%，但為了規避風險，保證穩賺不賠，法國人在疫情期間創造了儲蓄新記錄：根據法蘭西銀行的年度數據，從2017年1月到2020年2月之間，儲戶們一般每個月存入59億歐元，但是從2020年3月起，一直到7月，這個數字突然激增，每個月都存入不少於150億歐元，4月份達到最高峰，存入251億歐元。

在經濟急需重啟的法國，政府把目光聚焦到了儲戶們的定期存款上。根據經濟振興計畫和2021年預算草案，法國政府希望出台更多激勵措施，除了消費之外，調動這筆錢，投資法國企業重啟和轉型。為此，政府決定推出系列帶有“重振”標籤的中小型企業基金，同時也為儲戶們提供一個具有愛國色彩的投資的平台。預計第一批“重振”基金將在年底之前推出，同時法蘭西銀行也將推出配套保險，減少投資者的風險。