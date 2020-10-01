新冠病毒：法國死亡人數已超3萬2千人

法新社援引法國公共衛生局周四晚上公布的數字指出，自今年3月份法國爆發新冠衛生危機以來，法國因新冠病毒死亡的總人數已經超過3萬2千人。

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根據法國公共衛生局周四晚的數字，最近24小時之內，法國有63人死於新冠病毒，此前的24小時內，這一數字也是63。另外，迄今為止，法國確診的感染新冠病毒的總人數是577505人，最近24小時內，確診感染的則有13970人。

此外，周四公布的檢測陽性率是7.6%，而9月初的時候，這一數字是大約4%。正在調查的集群感染案件是1234，其中的239起集群感染是在養老院內。

另外，目前，需要急救的法國重症新冠患者有1259人，其中的142人是最近24小時內被送入急救病房的。今年4月初，當新冠疫情在法國達到高峰的時候，法國的重症新冠患者曾一度達到7千人，目前的重症患者人數雖然和高峰時相比還算很低，但是，這一數字最近增長得很快，因為9月初的時候，法國的重症新冠患者大約是500人。

在法國新冠疫情整體惡化的情況下，巴黎及其近郊的情況更令人擔憂。媒體報道說，很可能自下星期一開始，巴黎市及其近郊就要被列入“最高警戒區”。法國政府將於星期天根據這幾天的局勢演變，最終決定是否將巴黎市及其近郊列入“最高警戒區”。如果被列入“最高警戒區”，就會有更進一步的限制措施出台。