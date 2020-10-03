Covid-19影響法國2020/21年女籃聯賽

因受Covid-19疫情影響而延後了的法國女子籃球聯賽2020至2021年度賽季終於在周六開球。2020年10月3日 Après le report de la 1re journée, la Ligue féminine de basket débute samedi sa saison 2020/21 en ordre dispersé

因受Covid-19疫情影響而延後了的法國女子籃球聯賽2020至2021年度賽季周六終於開球。法國女籃勁旅布爾日隊和里昂隊之前都發現了確診病例。

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據本台RFI法廣法文報道，受新冠病毒疫情影響，2020年10月03日周六開球的法國女子籃球聯賽2020至2021年度賽季當晚保留了20點的三場賽事。參賽對陣的六支球隊中有朗德女籃隊（Basket Landes）ˎ 南特女籃隊（Nantes Rezé）ˎ 塔布女籃隊（Tarbes）

法國女籃多人確診

法國籃球日前發現了多宗Covid-19的確診病例，其中布爾日隊（Tango Bourges）有三宗，里昂隊（Lyon Asvel）一宗。在此背景下，兩支球隊在最後時刻退出了一些原定的賽事。法國的這兩支女子籃球隊在2020/2021年度女籃聯賽的首場比賽將在何時進行，還有待確認。

法國布爾日女籃隊和里昂女籃隊都是法國女籃的勁旅，分別在2018年和2019年奪得法蘭西錦標賽的冠軍（Championnat de France）。

法國女籃國際前列

國際知名的法國女籃球員Céline DUMERC現已38歲。她目前為朗德女籃隊（Landes）效力。Céline DUMERC計畫在打完本賽季後退出女籃球員的職業生涯。她在接受採訪中表示，法國女籃聯賽水平很高，每年的水平都沒下降。這是一次水平均勻的聯賽，還有繼續上升的勢態。

在國際籃球聯合會的女籃全球排名榜上（FIBA Women’s World Ranking），法國女籃隊長期名列前茅。目前全球排名第五。

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