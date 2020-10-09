法國健康醫學院 :女性感染新冠率高 但男性重症率高

法國健康醫學院周五公布對法國第一波新冠疫情調查顯示，法國女性感染新冠率高，但是男性爆發重症率高。法國5月有4.5%感染率，最富有和最貧窮階層感染率相對高。

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法國健康醫學院今天首次公布一直到5月新冠疫情對法國社會影響調查報告顯示， 5 %的法國女性感染新冠病毒高於男性，但是3,9 %被感染的男性出現重症率高。

法國本土在5月有4.5%的人感染，主要是家庭感染。

從年齡層來講，30到49歲的法國人因接觸人多感染率為6,5 %， 65歲以上人的感染率只有1,3 %。

另外，移民感染新冠率高，在法國的非歐洲移民9,4 %感染率高於4,1 %歐洲移民，兒童感染率為4,8 %。

引人關注的是法國人口中10 %最窮和最富的人更多感染新冠病毒，分別為5,7 %和6 %，分析指出今年3月首先是法國最富有階層出現高感染率，而到5月最貧困階層出現高感染率。

專家們分析，法國禁足讓社會貧富分化加劇，減少傳染對富有階層更有效，同時法國政府推出的應對疫情社會措施起到了對弱者的保護作用。

自從去年年底爆發新冠疫情以來，法國健康醫學院首次公布法國第一波疫情相關調查報告，該報告由法國流行病專家，社會學和人口專家組成小組對1萬5千名法國人進行調查，做出結論。