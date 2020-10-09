法國女人質從馬里返國 總統外長機場親迎

75歲的法國女人質索菲-佩特羅寧(Sophie Petronin)在馬里被伊斯蘭分子囚禁4年後終於獲釋。她今天10月9日中午從馬里首都飛抵法國。她在巴黎南郊Villacoublay空軍基地受到家人和法國總統馬克龍及外長勒-德里昂的迎接。與她同時獲釋的還有2名意大利人質和1名馬里人質。

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索菲-彼得羅尼(Sophie Petronin)是2016年12月24日聖誕夜在馬里遭不明身份的武裝分子劫持的。她在那裡從事人道救援工作，幫助貧困兒童。

目前，蓋達分支伊斯蘭武裝釋放這四名人質的條件尚不明了，有消息透露，馬里當局在上周末可能釋放了數十名或上百名聖戰組織成員。馬里當局不願透露這些聖戰分子的身份，也不承認是交換人質，只稱釋放日期與人質獲釋湊巧碰在一起。

法國總統馬克龍周四獲知法國女人質獲釋後，表示大大鬆了一口氣。今天中午，從馬里首都巴馬科飛回法國的飛機剛降落，馬克龍便發推特說，親愛的索菲·佩特羅寧， “法國人和我都很高興再與您見面，歡迎回家！” 這是法國總統馬克龍2019年5月布基納法索釋放兩名法國遊客後，第二次在迎接返回家鄉的人質。現在最後一名法國人質佩特洛寧獲釋後，海外便沒有被扣押的法國人質了。

據法新社報道，75歲的佩特羅寧女士緩緩走下獵鷹飛機的舷梯後，與國家元首馬克龍交換了幾句話，便陷入了她的家人擁抱之中，感動萬分。然後她與總統馬克龍和外長勒-德里昂在機場休息室會談了將近一個小時。

與索菲-佩特羅寧一同獲釋的還有兩名意大利人其中一名神父，以及名叫西塞的馬里重要反對派政治家。