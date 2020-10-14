馬克龍：巴黎等大城將實施宵禁

法國疫情持續升溫，總統馬克龍14日宣布，從這個周六(10月17日)零點起，對巴黎和其它8個的大城市實施宵禁。宵禁時間並不是從此前報道的20點開始；而是從21點至清晨6點。被迫晚下班和上夜班的職工持僱主證明的情況下除外。違者將被罰135歐元。總統號召企業繼續多採取遠程辦公的防疫方式。宵禁期暫定為1個月。

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法國總統在全國電視講話中表示：情況令人擔憂：疫情將會持續至2021年夏季。總統表示：醫護人員已非常疲憊，目前也沒有更多的床位。總統敦促法國人在私人聚會時盡量不要超過“六人”，並需戴上口罩。

總統坦誠表示：我們在檢測上遇到了不少實際困難。今後，為加快檢測速度，我們將採取新的策略。馬克龍在接受記者採訪時表示：“我們將制定一項新戰略，以期能夠大幅度減少等結果的時間”，更好地“追蹤”病毒的傳播。 它將涉及新技術，例如已被授權的抗原檢測以及自我檢測的可能性。

這個星期六零點開始將實施宵禁的其它8個城市為：里爾、格勒諾布爾、里昂、艾克斯-馬賽、蒙彼利埃、魯昂、圖盧茲、聖-艾蒂安。

這個周五晚開始將是一年一度的萬聖節（La Toussaint）。為不讓本經遭受重創的旅遊業蒙受更多的損失，法國總統選擇了不阻止民眾外出旅行的防疫措施：

總統在宣布實施宵禁的同時，沒有遺忘受困階層。他宣布:六個星期中，對領取RSA(一種社會救濟補助金)以及APL( 個人住房補貼)的人再撥發150歐元的補貼；另外，有孩子的家庭，每個孩子可領取100歐元的補貼。但法新社發布消息時使用的是條件式，意思是需滿足領取防疫補助條件。