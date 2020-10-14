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宵禁

馬克龍：巴黎等大城將實施宵禁

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«Nous en avons jusqu'à l'été 2021 au moins avec ce virus» selon Emmanuel Macron capture Ecran
«Nous en avons jusqu'à l'été 2021 au moins avec ce virus» selon Emmanuel Macron capture Ecran © Reprodução / France 2
作者： 法廣
5 分鐘

法國疫情持續升溫，總統馬克龍14日宣布，從這個周六(10月17日)零點起，對巴黎和其它8個的大城市實施宵禁。宵禁時間並不是從此前報道的20點開始；而是從21點至清晨6點。被迫晚下班和上夜班的職工持僱主證明的情況下除外。違者將被罰135歐元。總統號召企業繼續多採取遠程辦公的防疫方式。宵禁期暫定為1個月。

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法國總統在全國電視講話中表示：情況令人擔憂：疫情將會持續至2021年夏季。總統表示：醫護人員已非常疲憊，目前也沒有更多的床位。總統敦促法國人在私人聚會時盡量不要超過“六人”，並需戴上口罩。

 

總統坦誠表示：我們在檢測上遇到了不少實際困難。今後，為加快檢測速度，我們將採取新的策略。馬克龍在接受記者採訪時表示：“我們將制定一項新戰略，以期能夠大幅度減少等結果的時間”，更好地“追蹤”病毒的傳播。 它將涉及新技術，例如已被授權的抗原檢測以及自我檢測的可能性。

這個星期六零點開始將實施宵禁的其它8個城市為：里爾、格勒諾布爾、里昂、艾克斯-馬賽、蒙彼利埃、魯昂、圖盧茲、聖-艾蒂安。

這個周五晚開始將是一年一度的萬聖節（La Toussaint）。為不讓本經遭受重創的旅遊業蒙受更多的損失，法國總統選擇了不阻止民眾外出旅行的防疫措施：

總統在宣布實施宵禁的同時，沒有遺忘受困階層。他宣布:六個星期中，對領取RSA(一種社會救濟補助金)以及APL( 個人住房補貼)的人再撥發150歐元的補貼；另外，有孩子的家庭，每個孩子可領取100歐元的補貼。但法新社發布消息時使用的是條件式，意思是需滿足領取防疫補助條件。

 

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